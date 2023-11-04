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Круговой: надеюсь, «Краснодар» потеряет очки, победим их в очной встрече и будем первыми

Круговой: надеюсь, «Краснодар» потеряет очки, победим их в очной встрече и будем первыми
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Круговой после матча 14-го тура МИР РПЛ с «Балтикой» (2:0) надеется, что «Краснодар» в матче с «Крыльями Советов» потеряет очки.

«Думали ли, что в случае победы выйдем на первую строчку? Сергей Богданович Семак говорил перед игрой об этом, но и нам самим, конечно же, хочется вернуться на первое место, потому что четыре месяца мы были позади. Сегодня наконец это получилось, я надеюсь, что «Краснодар» потеряет очки, мы выиграем в очной встрече и заслуженно займём первую строчку», — приводит слова Кругового пресс-служба клуба.

Напомним, матч «Краснодар» — «Крылья Советов» пройдёт 5 ноября на стадионе «ФК Краснодар».

На данный момент после 14 сыгранных матчей в РПЛ «Зенит» является лидером чемпионата с 29 очками.

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