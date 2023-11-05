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Тухель: «Бавария» отлично сыграла в матче с «Боруссией»

Тухель: «Бавария» отлично сыграла в матче с «Боруссией»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвёл итоги игры с дортмундской «Боруссией». В матче 10-го тура чемпионата Германии мюнхенская команда одержала победу со счётом 4:0.

«Почему мы сегодня победили, несмотря на отсутствие развития? Лотар Маттеус точно знает. Если не он, то Дитмар Хаманн – точно. Я очень доволен своей командой, всё было здорово.

Это был топ-матч, мы показали отличную игру. Я рад за свою команду. Мы создали много моментов и полностью заслужили победу.

Сегодня мы выиграли со счётом 4:0, и теперь журналистам предстоит полностью «переобуться». Развлекайтесь. Теперь вы можете делать свою работу, но без меня!» – приводит слова Тухеля аккаунт Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнирную таблицу Бундеслиги после 10 сыгранных туров возглавляет «Байер», который набрал 28 очков. Вторую позицию занимает «Бавария» с 26 очками в активе.

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