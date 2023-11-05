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Давид де Хеа — Фернандешу: ты неправильный капитан

Давид де Хеа — Фернандешу: ты неправильный капитан
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Бывший вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа написал комментарий под постом игрока «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

Португальский футболист и капитан «Манчестер Юнайтед» после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0) в «Инстаграме» * выложил пост в честь победы команды. Бывший капитан манкунианцев де Хеа прокомментировал пост, он написал: «Ты неправильный капитан».

Фото: из личного архива Бруну Фернандеша

Напомним, ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал Бруну в роли капитана, так как, по его словам, он слишком много ноет и стонет. И в компетенции главного тренера команды Эрика тен Хага забрать у португальца капитанскую повязку.

На данный момент «красные дьяволы» после 11 сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 18 очками.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

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