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Игрок «Оренбурга»: было бы лучше, если команды играли последний тур Кубка в одно время

Игрок «Оренбурга»: было бы лучше, если команды играли последний тур Кубка в одно время
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Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о последнем туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Несправедливо, что «Сочи» и «Факел» играли на день раньше? Не знаю, это вопрос не ко мне. Но, наверное, да — лучше было бы играть последний тур группового этапа в одно время. Обычно делают так. Не знаю, почему сейчас иначе», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице группы А. Победителем этой группы стал московский ЦСКА. «Сочи» финишировал на третьей позиции, а воронежский «Факел» выбыл из Кубка России, заняв последнюю строчку.

В четвертьфинале плей-офф Пути РПЛ «Оренбург» встретится с московским «Спартаком».

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