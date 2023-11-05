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«Краснодар» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги в очной встрече сойдутся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «ФК Краснодар». Матч рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Время начала игры — 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью — 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:1.

В данный момент краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.