Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Эр-Рияд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги в очной встрече сойдутся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «ФК Краснодар». Матч рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Время начала игры — 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью — 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:1.

В данный момент краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.

Материалы по теме
Топ-день в РПЛ! «Краснодар» играет с Самарой, ЦСКА — с Юраном, а у «Спартака» дерби! LIVE
Live
Топ-день в РПЛ! «Краснодар» играет с Самарой, ЦСКА — с Юраном, а у «Спартака» дерби! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android