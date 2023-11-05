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Самедов: не стал бы получать тренерскую лицензию, если бы не задумывался о работе

Самедов: не стал бы получать тренерскую лицензию, если бы не задумывался о работе
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Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от учёбы на тренера.

«Прошло два модуля, впереди — третий. Пока всё нравится, во время обучения каждый раз узнаём что-то новое. Конечно, подобралась немного специфическая группа. В ней только те футболисты, кто провёл определённое число матчей за сборную. И я думаю, что с нами достаточно тяжело работать, поскольку у каждого есть своё мнение на любую тему. Но именно это и интересно. Причём и нам, и тем, кто преподаёт. Все занятия проходят очень живо.

Мои взгляды на разные вещи изменились, в том числе отношение к тренерской деятельности. Подумал, почему бы и нет? Решил попробовать. То есть задумываюсь об этой работе? Да, конечно. Иначе не стал бы получать лицензию», — приводит слова Самедова RT.

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