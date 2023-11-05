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ЦСКА — «Пари НН»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги в очной встрече сойдутся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие играли с «Краснодаром» и одержали победу со счётом 1:0. «Пари Нижний Новгород» в прошедшем туре проводил матч с «Сочи», который был обыгран со счётом 1:0.