Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев рассказал секрет успешных дальних перелётов

Денис Бояринцев рассказал секрет успешных дальних перелётов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча с «Тюменью», которой пройдёт в рамках Мелбет Первой лиги. Также он рассказал секрет успешных дальних перелётов.

«Настроение в команде боевое. Мы играем с одним из лидеров турнира, это всегда непросто. Нам сейчас нужны очки, поскольку в последних играх мы мало их набирали, но относимся оптимистично к поединку.

Как добрались? Нормально, было два небольших перелёта, это вполне комфортно. Сейчас на юг России сложнее добраться, чем на такие выезды, поскольку там нужно пересаживаться на поезд. Есть ли у меня какой-то секрет успешного перелёта? Поспать в самолете (смеётся). Других секретов у меня нет. Надеюсь, что мы сможем набрать очки — нас рассудят поле и мяч», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Россия - Мелбет Первая лига . 17-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Сокол
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android