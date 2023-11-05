Денис Бояринцев рассказал секрет успешных дальних перелётов

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча с «Тюменью», которой пройдёт в рамках Мелбет Первой лиги. Также он рассказал секрет успешных дальних перелётов.
«Настроение в команде боевое. Мы играем с одним из лидеров турнира, это всегда непросто. Нам сейчас нужны очки, поскольку в последних играх мы мало их набирали, но относимся оптимистично к поединку.
Как добрались? Нормально, было два небольших перелёта, это вполне комфортно. Сейчас на юг России сложнее добраться, чем на такие выезды, поскольку там нужно пересаживаться на поезд. Есть ли у меня какой-то секрет успешного перелёта? Поспать в самолете (смеётся). Других секретов у меня нет. Надеюсь, что мы сможем набрать очки — нас рассудят поле и мяч», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
- 5 ноября 2023
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