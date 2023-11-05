Защитник «Манчестер Сити» Аке: Гвардиола никогда не бывает доволен

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился мнением о минувшем матче АПЛ, в котором «горожане» разгромили «Борнмут» со счётом 6:1.

«Счёт показывает, что мы хотим продолжать делать то, что делали раньше. На минувшей недели была хорошая игра с «Манчестер Юнайтед», но чемпионат продолжается, и мы должны двигаться вперёд и побеждать.

Мы ожидали, что «Борнмут» будет играть с четырьмя защитниками, как это было весь сезон, но они решили сыграть с пятью защитниками. Задача заключалась в поиске свободных зон, Жереми справился с этим фантастически. Иногда необходимо проявление индивидуальных качеств футболиста для того, чтобы раскрыть игру, и он сделал это, и был потрясающим.

Несмотря на четвертую победу подряд, мы не должны почивать на лаврах, поскольку всегда можно что-то улучшить. Гвардиола никогда не бывает довольным или спокойным, как и все мы. Мы должны продолжать идти вперед и совершенствоваться», — приводит слова Аке Manchester Evening News.