«Не обязательно устраивать медпункт на поле». Ловчев — о «Краснодаре»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о «Краснодаре».

«По «Краснодару» скажу следующее — на что обратил внимание ещё в матче со «Спартаком» в Кубке. Бесконечные задержки времени в конце матча, лежание на поле — вот это убийство времени. Если вы хотите на что-то претендовать, надо прекращать. Вы претендуете на титул, у вас хороший состав — что вы время-то убиваете? Раз получится, два — но это же показывает вашу слабость, потому что время убить можно другим способом, забрав себе мяч и не отдавая его сопернику. Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В данный момент краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей.