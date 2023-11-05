Севикян: игроки «Пари НН» неплохо проявили себя в матчах Кубка — можно чем-то гордиться

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян подвёл итоги выступления нижегородской команды в Фонбет Кубке России.

«Нам попалась очень тяжёлая группа. Мне кажется, что мы себя неплохо проявили в этих матчах, хоть и не заработали много очков. У нас были интересные матчи. Не совсем хорошие результаты, но хорошее качество игры. Можно чем-то гордиться», — сказал Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в кубке России «Пари НН» играл в группе D. Его соперниками были московский «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». После шести матчей группового этапа команда из Нижнего Новгорода набрала 2 очка, заняв последнее место в квартете D, и вылетела из этого турнира. Первое место в группе занял «Спартак», заработавший 12 очков.