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«Ливерпуль» начал переговоры с Александер-Арнольдом о продлении контракта

«Ливерпуль» начал переговоры с Александер-Арнольдом о продлении контракта
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Руководство «Ливерпуля» инициировало начало переговоров о пролонгации трудового соглашения с защитником «красных» Трентом Александер-Арнольдом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Действующий контракт защитника рассчитан до 2025 года.

Напомним, Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля». К основной команде англичанин начал привлекаться с 2016 года. За этот период Трент принял участие в 284 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 75 результативными передачами. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 11 матчах с учётом всех турниров, в которых отличился тремя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 65 млн.

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