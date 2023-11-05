«Краснодар» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

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Сегодня, 5 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью — 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:1.

В данный момент краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.