«Факел» интересуется футболистом «КАМАЗа» Пальцевым

Воронежский «Факел» заинтересован в защитнике «КАМАЗа» Валентине Пальцеве. Об этом сообщает Metaratings.

Пальцев принадлежит клубу из Набережных Челнов с июля этого года. В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за «КАМАЗ» во всех официальных турнирах и отметился тремя забитыми мячами. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 400 тыс.

Ранее игрок уже выступал за «КАМАЗ» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. За то время он провёл 43 игры, отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В данный момент «КАМАЗ» находится на 12-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей.