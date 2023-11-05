Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент игрока «Ростова» Глебова: из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит

Агент игрока «Ростова» Глебова: из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит
Комментарии

Павел Банатин, являющийся футбольным агентом полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал, что на текущий момент вопрос о переходе игрока в другой клуб не обсуждается.

«Возможный трансфер вообще не обсуждается, говорить не о чем. Данил готовится к матчам.

Из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит. Вообще никаких разговоров нет», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Глебова с ростовским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Данил Глебов: в матче с «Локомотивом» постараемся показать то же самое, что и с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android