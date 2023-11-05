Агент игрока «Ростова» Глебова: из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит

Павел Банатин, являющийся футбольным агентом полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал, что на текущий момент вопрос о переходе игрока в другой клуб не обсуждается.

«Возможный трансфер вообще не обсуждается, говорить не о чем. Данил готовится к матчам.

Из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит. Вообще никаких разговоров нет», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Глебова с ростовским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.