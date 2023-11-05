ЦСКА — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги в очной встрече сойдутся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей, сыгранных в РПЛ, «Пари Нижний Новгород» заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.

В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги ЦСКА трижды сыграл вничью и два раза победил. Команда из Нижнего Новгорода в последних пяти встречах РПЛ трижды выиграла и потерпела два поражения.