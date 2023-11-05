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Радимов: не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть у «Локомотива»

Радимов: не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть у «Локомотива»
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком».

«Не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно.

Готова ли команда биться за Абаскаля? Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у «Спартака» не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает. При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать. Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов — всегда виноват главный тренер», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
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