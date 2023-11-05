Сергей Гуренко: думаю, что в матче «Локомотив» — «Спартак» будет забито больше трёх мячей

Бывший футболист Сергей Гуренко поделился мнением о предстоящем матче РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет со «Спартаком»

«Мне кажется, что перед игрой шансы команд на три очка абсолютно равные. Даже учитывая то, что «Локомотив» играет дома. Для таких клубов уже не существует особых различий, где играть. Думаю, что победит тот, кто лучше использует свои моменты забить. Уверен, что шансы будут у обеих команд.

В таких матчах никто особо не смотрит на место в таблице. Независимо от того, кто как выступал раньше, игры получаются всегда интересными и результативными.

Думаю, что в этом матче больше трёх мячей команды должны забить общими усилиями. И «Спартак», и «Локомотив» любят атаковать, играть с мячом, поэтому не жду какого-то закрытого футбола», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Локомотив» сыграет со «Спартаком» сегодня, 5 ноября. Матч начнётся в 19:30 мск.

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