Надпись на футболке игрока «Тюмени»: если б в ФНЛ было легко, она бы называлась Медиалигой

Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на матч с саратовским «Соколом» в футболке, сравнивающей Мелбет Первую лигу с Медиалигой. Встреча проходит в рамках 17-го тура Первой лиги.

«Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой», — написано на футболке.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Права на Дениса Самойлова принадлежат красноярскому «Енисею». В «Тюмени» он играет на правах аренды. В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за «Тюмень» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.

В эти минуты подходит к концу первый тайм встречи «Тюмени» с «Соколом». Счёт не открыт — 0:0. На 38-й минуте матча голкипер саратовской команды Пётр Косаревский получил красную карточку, после чего нападающий «Тюмени» Илья Порохов не реализовал пенальти.