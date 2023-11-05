Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не сможет стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о том, что лондонский «Арсенал» не сможет выиграть английскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне и объяснил почему.

«Есть ли у «Арсенала» центральный нападающий и вратарь для того, чтобы выиграть лигу? Я не думаю, что они у них есть. На мой взгляд, Рамсдейл не выиграет лигу, а Райя никак не может взять себя в руки. Команды поняли, как играть против нынешнего «Арсенала», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Напомним, вчера, 4 ноября, в матче АПЛ «канониры» уступили «Ньюкаслу» со счётом 1:0. Это поражение стало первым для команды Микеля Артеты в нынешнем сезоне чемпионата Англии. После 11 туров «Арсенал» набрал 24 очка и занимает третье место. В следующей игре чемпионата лондонская команды сыграет с «Бёрнли».