Тренер «Сельты» Бенитес — о VAR: у нас могло быть на 8-10 очков больше

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес рассказал о том, что не понимает принципы работы системы VAR.

«Необходимо, чтобы на VAR работал физик, который мог бы определять степень силы воздействия на соперника. Удивительно, что сначала VAR говорит о том, что стоит назначить пенальти, а только потом определяется степень силы касания. Похоже, действительно нужно приглашать физика. У нас могло быть на 8, 9 или даже 10 очков больше. Мы обсуждаем эти ситуации, потому что кто-то в офисе некорректно оценивает интенсивность захвата соперника. Я не могу это понять — да это вообще невозможно понять», — приводит слова Бенитеса Marca.

Напомним, вчера, 4 ноября, состоялся матч Ла Лиги, в котором «Сельта» играла с «Севильей». На 90+7-й минуте встречи судья сначала назначил пенальти в ворота андалусийской команды, однако после просмотра эпизода VAR отменил своё решение. Игра завершилась со счётом 1:1.

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