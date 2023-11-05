Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Трошечкин: усталость накапливается, но играть в футбол — наша работа

Игрок «Пари НН» Трошечкин: усталость накапливается, но играть в футбол — наша работа
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин рассказал об усталости, которая накапливается у футболистов к зимнему перерыву, а также о минусах погодных условий в РПЛ.

«Накопительный эффект идёт. Но играть в футбол — наша работа, и мы спокойно выполняем её. Ничего такого здесь нет. Просто в октябре и в ноябре холодно. Ладно ещё в футбол играть в такую погоду, но на улице не очень приятно находиться. Поэтому настроение может быть чуть-чуть хуже, чем летом. Но это как у всех людей.

Тяжело играть, когда душно. Но сейчас нормально, ещё не совсем морозит, поэтому приемлемо. Нам лучше, чем болельщикам на трибуне», — приводит слова Трошечкина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Трошечкин принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Трошечкин: в Кубке России у «Пари НН» могло всё удачнее сложиться, но не получилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android