Игрок «Пари НН» Трошечкин: усталость накапливается, но играть в футбол — наша работа

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин рассказал об усталости, которая накапливается у футболистов к зимнему перерыву, а также о минусах погодных условий в РПЛ.

«Накопительный эффект идёт. Но играть в футбол — наша работа, и мы спокойно выполняем её. Ничего такого здесь нет. Просто в октябре и в ноябре холодно. Ладно ещё в футбол играть в такую погоду, но на улице не очень приятно находиться. Поэтому настроение может быть чуть-чуть хуже, чем летом. Но это как у всех людей.

Тяжело играть, когда душно. Но сейчас нормально, ещё не совсем морозит, поэтому приемлемо. Нам лучше, чем болельщикам на трибуне», — приводит слова Трошечкина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Трошечкин принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями.