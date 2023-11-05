«Лутон Таун» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Игра начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После десяти туров чемпионата Англии «Лутон Таун» набрал пять очков и занимает 18-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Ливерпуль» заработал 23 очка и располагается на четвёртой строчке.

В последних пяти матчах английской Премьер-лиги «Лутон Таун» один раз одержал победу, один раз сыграл вничью и трижды потерпел поражение. Команда Юргена Клоппа в последних пяти играх АПЛ три раза одержала победу, один раз проиграла и один раз сыграла вничью.