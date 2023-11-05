Игрок «Баварии» Мусиала: чувствую себя крайне комфортно, когда впереди играет Кейн

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о нападающем мюнхенского клуба Гарри Кейне после минувшего матча Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:0).

«Чем больше матчей мы с ним играем, тем лучше становимся. Он отдал мне отличный пас в ту зону, из которой я должен был забить. Я тоже всегда ищу его на поле. Чувствую себя крайне комфортно, когда впереди играет Кейн. Он отдаёт потрясающие передачи. Я могу просто побежать ему за спину и буду уверен, что он найдёт меня. Думаю, чем больше игр мы проведём вместе, тем больше моментов я буду реализовывать», — приводит слова Мусиалы журналист Мануэль Вет в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче с «Боруссией» Кейн оформил хет-трик. Всего у нападающего 23 (16+7) очка по системе «гол+пас» в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах.