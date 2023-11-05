«Уверен, «Спартак» не проиграет». Ловчев — о матче красно-белых с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Локомотивом». Встреча пройдёт в рамках 14-го тура РПЛ.

«У «Спартака» в каждом матче много моментов. Однако проблема в том, что моментов много не только у чужих, но и у своих ворот — а сейчас не будет дисквалифицированного Бабича. Многое зависит от того, как красно-белые проведут матч в обороне. Но в этом чемпионате «Локо» не играет настолько хорошо, чтобы считать команду фаворитом. Уверен, что «Спартак» не проиграет, а вопрос результата — вопрос того, сколько команда пропустит.

Отдельно — об Абаскале. Не думаю, что его уволят, если проиграют. Мода на эмоциональные решения была у Федуна, а нынешние руководители спокойнее. Думаю, что если решение и будет принято, то оно будет исполнено весной. Но, на мой взгляд, стоит дать время до конца чемпионата, а потом делать выводы», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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