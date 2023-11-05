«Краснодар» — «Крылья Советов»: Джон Кордоба открыл счёт

В эти минуты проходит встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте матча нападающий Джон Кордоба открыл счёт и вывел «Краснодар» вперёд. Кордоба откликнулся на заброс из глубины, оставил за спиной Романа Евгеньева, ворвался в штрафную, первым ударом голкипера не пробил, но подобрал мяч и из вратарской добил в цель.

Краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.