Тарханов: оборона у «Спартака» не очень. В этом плане «Локомотив» может выиграть

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от грядущего матча Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграет со «Спартаком».

«Думаю, что сыграют вничью. Не знаю, какой [будет] счёт, но точно ничья. Это равные команды, есть одинаковые проблемы. Но у «Локомотива» есть преимущество — у них хорошая атака и быстрые игроки. Оборона у «Спартака» не очень. В этом плане «Локомотив» может и выиграть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч «Локомотив» — «Спартак» состоится состоится сегодня, 5 ноября. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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