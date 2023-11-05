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Тарханов: оборона у «Спартака» не очень. В этом плане «Локомотив» может выиграть

Тарханов: оборона у «Спартака» не очень. В этом плане «Локомотив» может выиграть
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от грядущего матча Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграет со «Спартаком».

«Думаю, что сыграют вничью. Не знаю, какой [будет] счёт, но точно ничья. Это равные команды, есть одинаковые проблемы. Но у «Локомотива» есть преимущество — у них хорошая атака и быстрые игроки. Оборона у «Спартака» не очень. В этом плане «Локомотив» может и выиграть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч «Локомотив» — «Спартак» состоится состоится сегодня, 5 ноября. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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