Тарханов: будет неожиданно, если «Пари НН» обыграет ЦСКА
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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча армейцев с клубом «Пари Нижний Новгород».
«У ЦСКА будет преимущество. Без разницы, кто будет играть, но уровень их игроков выше. «Пари НН» может навязать свою игру борьбой и самоотдачей, но по мастерству я отдам предпочтение ЦСКА. Будет неожиданно, если «Пари НН» обыграет ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, игра состоится сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
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