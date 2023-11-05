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Каррагер высказался о спорном мяче «Ньюкасла» в ворота «Арсенала»

Каррагер высказался о спорном мяче «Ньюкасла» в ворота «Арсенала»
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Бывший английский защитник Джейми Каррагер поделился мнением о спорном мяче нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона в ворота «Арсенала». Матч прошёл в рамках 11-го тура АПЛ и завершился победой «сорок» со счётом 1:0.

«Главное в голе «Ньюкасла» — это то, вышел ли мяч за пределы поля или нет. Я не думаю, что там был фол, в то время как офсайд сложно было разглядеть. Есть много снимков мяча на линии, но в соцсетях люди пишут, что мяч вышел за пределы поля. Но всё же главное тут — это угол обзора. Тот, который мы видим, не является убедительным.

В какой-то мере я рад, что гол всё же засчитали. Сначала я подумал, что там офсайд, так как мне показалось, что позади двух игроков «Ньюкасла» был только один игрок «Арсенала». Но фола там точно не было, я не думаю, что это фол», — приводит слова Каррагера телеграм-канал Newcastle United.

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