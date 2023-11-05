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ЦСКА — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

ЦСКА — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги в очной встрече сойдутся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Облаков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Эссьен, Зе Турбо, Боссели.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей, сыгранных в РПЛ, «Пари Нижний Новгород» заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.

В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги ЦСКА трижды сыграл вничью и два раза победил. Команда из Нижнего Новгорода в последних пяти встречах РПЛ трижды выиграла и потерпела два поражения.

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