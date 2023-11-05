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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Олусегун увеличил преимущество хозяев

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Олусегун увеличил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кордоба – 16'     2:0 Олусегун – 73'     2:1 Писарский – 85'    

На 16-й минуте матча нападающий Джон Кордоба открыл счёт, выведя «Краснодар» вперёд.

На 73-й минуте нигериец Олакунле Олусегун увеличил преимущество хозяев. Тормена совершил длинную передачу в самарскую штрафную, где Кордоба здорово отборолся и сделал скидку на Жоау Батчи, а тот уже исполнил заброс на дальний угол вратарской, откуда набежавший Олусегун головой пробил в противоход голкиперу — 2:0 в пользу хозяев.

Краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.

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