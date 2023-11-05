Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Брест»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 19:05 мск

«Монако» — «Брест»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 19:05 мск
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Брест». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье. Его ассистенты — Валентен Эврар и Сириль Мюнье. Встреча начнётся в 19:05 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция - Лига 1 . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Брест
Брест
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После десяти туров чемпионата Франции «Монако» набрал 20 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Брест» заработал 15 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем сезоне французского чемпионата команды встречались дважды. В первом круге монегаски одержали победу со счётом 1:0, во втором круге «Монако» победил со счётом 2:1.

Материалы по теме
Александр Головин отреагировал на признание игроком месяца в «Монако» второй раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android