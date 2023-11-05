Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Писарский отыграл один мяч для самарцев

В эти минуты проходит встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте матча нападающий Джон Кордоба открыл счёт, выведя «Краснодар» вперёд. На 73-й минуте нигериец Олакунле Олусегун увеличил преимущество хозяев с передачи Жоау Батчи.

За пять минут до конца основного времени игры нападающий Владимир Писарский отыграл один мяч для самарцев.

Краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 проведённых матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.