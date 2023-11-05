«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

Завершилась встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Матч прошёл на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1.
На 16-й минуте матча нападающий Джон Кордоба открыл счёт, выведя «Краснодар» вперёд. На 73-й минуте нигериец Олакунле Олусегун увеличил преимущество хозяев с передачи Жоау Батчи. За пять минут до конца основного времени игры нападающий Владимир Писарский отыграл один мяч для самарцев и установил окончательный счёт встречи.
Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 играх. «Крылья Советов» остались на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.
- 5 ноября 2023
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