Серхио Рамос: в 2014 году я был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос рассказал о том, что он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, когда выступал за мадридский «Реал».

«Да, я был близок к тому, чтобы играть за «Юнайтед». Мой отец — большой поклонник этой команды, но я остался там, где должен, то есть в «Реале». Несмотря ни на что, я по-прежнему восхищаюсь этим клубом, а также Премьер-лигой и игроками, которые в ней выступают, потому что в АПЛ другой темп игры. Это лига, выступая в которой, можно многому научиться. Я был рад остаться в Мадриде, а теперь счастлив оказаться в «Севилье», — приводит слова Рамоса AS.

Напомним, Рамос выступал за мадридский клуб с 2005 по 2021 год. За это время защитник принял участие в 671 матче, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

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