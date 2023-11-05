«Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Спартак» — 1:0 и 2:1.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, «Спартак» за аналогичное количество матчей также заработал 20 очков, но расположился на седьмой строчке.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»