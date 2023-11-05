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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение от «Краснодара»

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение от «Краснодара»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром». Встреча прошла в рамках 14-го тура РПЛ и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

«В первом тайме не могу сказать, что огромная разница была. У нас нормальное начало, до гола играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре будут играть, доминируя над хозяевами. В нашем состоянии с большим количеством травм мы в такую активную игру здесь играть не смогли. Во втором тайме попытались уже рисковать, оказывать давление немного с разреженной зоной в обороне. Учитывая качества Кордобы, пропускали моменты, и они были связаны с тем, что за любые мячи он мог зацепиться.

В атаке мы поддавили, но хотелось более качественной игры. Но «Краснодар» сейчас на первом месте. Случайно в конце первого круга на этом месте оказаться нельзя, поэтому поздравляю соперника с победой.

С чем связана замена Салтыкова? Показалось, что он подсаживается, и ещё были определённые действия в обороне, и по объёму слишком много на него выпало, из‑за чего его надо приберечь. Мы решили так освежить игру», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

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