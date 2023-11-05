Тарасов: «Локомотив» никак не может удержать импульс чемпионства. Не хватает стабильности

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что железнодорожники никак не могут удержать импульс чемпионства, так как им не хватает стабильности.

«Если говорить про «Локомотив», конечно, иногда неприятно смотреть, когда они в играх, в которых обязаны забирать очки, их теряют. Никак не могут удержать импульс чемпионства. Не хватает стабильности. Матч со «Спартаком» — дерби. Не знаю даже, на кого ставить, потому что такие игры непредсказуемы, тем более со «Спартаком». Много раз сам играл в этих матчах. Интересная игра, поэтому решил сходить на стадион посмотреть вживую», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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