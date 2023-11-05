Тарасов: «Локомотив» никак не может удержать импульс чемпионства. Не хватает стабильности
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что железнодорожники никак не могут удержать импульс чемпионства, так как им не хватает стабильности.
«Если говорить про «Локомотив», конечно, иногда неприятно смотреть, когда они в играх, в которых обязаны забирать очки, их теряют. Никак не могут удержать импульс чемпионства. Не хватает стабильности. Матч со «Спартаком» — дерби. Не знаю даже, на кого ставить, потому что такие игры непредсказуемы, тем более со «Спартаком». Много раз сам играл в этих матчах. Интересная игра, поэтому решил сходить на стадион посмотреть вживую», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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