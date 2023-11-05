«Лион» не смог обыграть «Метц» и остался на последнем месте в Лиге 1

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Метцем». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт 0:0 горел на табло вплоть до последних 15 минут. На 77-й минуте полузащитник «Метца» Абли Джаллоу забил первый гол в матче. «Лион» от поражения спас 21-летний нападающий Скелли Альверо, отправивший мяч в сетку ворот гостей на 84-й минуте. Этот гол стал первым для форварда в футболке хозяев.

После этого матча в активе «Лиона» стало четыре очка. Команда остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» с 10 очками располагается на 16-м месте.