«Лион» не смог обыграть «Метц» и остался на последнем месте в Лиге 1
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Метцем». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт 0:0 горел на табло вплоть до последних 15 минут. На 77-й минуте полузащитник «Метца» Абли Джаллоу забил первый гол в матче. «Лион» от поражения спас 21-летний нападающий Скелли Альверо, отправивший мяч в сетку ворот гостей на 84-й минуте. Этот гол стал первым для форварда в футболке хозяев.
После этого матча в активе «Лиона» стало четыре очка. Команда остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» с 10 очками располагается на 16-м месте.
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