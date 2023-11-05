ЦСКА — «Пари НН»: Чалов быстро сравнял счёт

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 33-й минуте Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.
На 37-й минуте Фёдор Чалов сравнял счёт.
После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.
В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги ЦСКА трижды сыграл вничью и два раза победил. Команда из Нижнего Новгорода в последних пяти встречах РПЛ трижды выиграла и потерпела два поражения.
- 5 ноября 2023
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