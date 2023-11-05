Тренер «Краснодара» Ивич: наша цель — победить «Зенит»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич после матча 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) высказался о цели команды.

«В матче с ЦСКА (0:1) немного изменили тактику, но проиграли? Вы думаете, мы проиграли ЦСКА потому, что поменяли тактику игры? Если вы смотрели матч с ЦСКА, то видели, насколько много моментов мы создали. Мы могли забить два‑три гола, у них было два момента. Мы играли не хуже соперника. У нас были неудачные матчи: против «Балтики», «Ростова», другие. Я не думаю, что мы сыграли хуже ЦСКА.

Наша цель — победить «Зенит», мы играем с сильным клубом. Что произойдёт, я не знаю. Это будет игра за три очка как для нас, так и для «Зенита», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».