Тренер «Пари НН» Юран высказался об отсутствии Севикяна и Майга в основном составе

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал отсутствие Эдгара Севикяна и Мамаду Майга в основном составе на матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА. После первого тайма нижегородцы ведут 2:1.

«Почему Майга снова не играет в старте? В футбол сколько играют на поле? Или один играет? Я не могу понять этот вопрос. Майга остался. И что? Я могу не понять, почему остаётся Роналду. И то на Евро‑2016 чемпионом стала Португалия, когда Роналду почти не играл в финале. У меня незаменимых нет. Что вы вцепились? У нас есть другие футболисты. Что вы не задаёте вопросы о том, почему Жигулёв не в старте или Кухарчук?

Почему Севикян не в старте? Моё решение и мысли. Выпустим на второй тайм, если игра не пойдёт. Есть два плана на игру. У каждого тренера это есть, где‑то обмануть и запутать соперника, а не быть предсказуемым», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».