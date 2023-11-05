Игрок «Крыльев» Бейл: глядя на скамейку «Зенита», понимаешь, как сложно соперничать с ними

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о конкуренции с «Зенитом».

«Давит ли высокая позиция в турнирной таблице? Нет, я так не думаю. В начале чемпионата мы играли со многими командами из нижней части таблицы и мы не сыграли так, как следовало бы, и в последних играх были «Зенит», «Краснодар», и это непросто. Думаю, с «Зенитом» реально конкурировать, но если посмотрите на их скамейку, то поймёте, как сложно конкурировать с такой командой, как «Зенит», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах. «Зенит» идёт на втором месте, у сине-бело-голубых 29 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» же расположились на третьей позиции, имея в своём активе 22 очка в 14 играх.