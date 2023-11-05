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«Арсенал» поддержал критику Артеты в адрес судей после матча с «Ньюкаслом»

«Арсенал» поддержал критику Артеты в адрес судей после матча с «Ньюкаслом»
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Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением в поддержку главного тренера Микеля Артеты после критики судейства в матче 11-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

«Футбольный клуб «Арсенал» искренне поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после ещё более неприемлемых ошибок судейства и VAR в субботу вечером. Мы также хотели бы отметить огромные усилия и результативность наших игроков и болельщиков на «Сент-Джеймс Парк».

Премьер-лига — лучшая лига в мире с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, каждый из которых заслуживает лучшего. PGMOL необходимо срочно заняться стандартами судейства и сосредоточиться на действиях, которые уводят нас всех от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.

Мы поддерживаем постоянные усилия главного судьи Говарда Уэбба и будем рады совместной работе над достижением стандартов судейства мирового уровня, которых требует наша лига», — говорится в заявлении на сайте клуба.

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