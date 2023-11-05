Гранат: не считаю матч «Зенит» — «Краснодар» определяющим в борьбе за чемпионство

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» (первое и второе место чемпионата). Напомним, матч пройдёт 11 ноября, стартовый свисток — в 19:30 мск.

«Не считаю этот матч определяющим в борьбе за чемпионство. Может быть, он будет определяющим в том, кто уйдёт на зимний перерыв на первом месте. «Зенит» со всеми соперниками в РПЛ фаворит дома. Но «Краснодар» способен дать бой, потому что команда играет более дисциплинированно и иногда даже по счёту. Всё в ногах и руках футболистов «Краснодара», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах. «Зенит» идёт на втором месте, у сине-бело-голубых 29 очков за 14 матчей.