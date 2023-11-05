Дмитрий Тарасов: не скажу, что «Краснодар» удивляет. Клуб долго шёл к своей мечте

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Я за всем футболом стараюсь следить. Периодически смотрю матчи. Не скажу, что «Краснодар» удивляет. Клуб долго шёл к своей мечте. Они хотят побороться за чемпионство в этом сезоне. Уверенно стартанули, но главное, чтобы не сбавляли оборотов. Чемпионат не удивляет, потому что всегда были такие команды-аутсайдеры, на которых никто не ставил, а они обыгрывали грандов», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах. «Зенит» идёт на втором месте, у сине-бело-голубых 29 очков за 14 матчей. 11 ноября пройдёт очный матч между командами в рамках 15-го тура РПЛ, стартовый свисток — в 19:30 мск.