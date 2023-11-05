Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Тарасов: не скажу, что «Краснодар» удивляет. Клуб долго шёл к своей мечте

Дмитрий Тарасов: не скажу, что «Краснодар» удивляет. Клуб долго шёл к своей мечте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Я за всем футболом стараюсь следить. Периодически смотрю матчи. Не скажу, что «Краснодар» удивляет. Клуб долго шёл к своей мечте. Они хотят побороться за чемпионство в этом сезоне. Уверенно стартанули, но главное, чтобы не сбавляли оборотов. Чемпионат не удивляет, потому что всегда были такие команды-аутсайдеры, на которых никто не ставил, а они обыгрывали грандов», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах. «Зенит» идёт на втором месте, у сине-бело-голубых 29 очков за 14 матчей. 11 ноября пройдёт очный матч между командами в рамках 15-го тура РПЛ, стартовый свисток — в 19:30 мск.

Материалы по теме
Гранат: не считаю матч «Зенит» — «Краснодар» определяющим в борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android