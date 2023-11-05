«Монако» — «Брест»: Головин в стартовом составе на матч 11-го тура Лиги 1

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Брест». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье. Его ассистенты — Валентен Эврар и Сириль Мюнье. Встреча начнётся в 19:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Монако»: Кён, Синго, Закария, Фофана, Магасса, Камара, Головин, Дьятта, Якобс, Бен-Йеддер, Балогун.

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Маньетти, Камара, Лис-Мелу, Кастильо, Мунье, Ле Дуарон.

После 10 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 20 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Брест» заработал 15 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем сезоне французского чемпионата команды встречались дважды. В первом круге монегаски одержали победу со счётом 1:0, во втором круге «Монако» победил со счётом 2:1.