ЦСКА — «Пари НН»: автогол Юлдошева сделал счёт равным

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 33-й минуте Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

На 37-й минуте Келлвен на фланге отдал на Ивана Облякова, который подал на линию вратарской, где Фёдор Чалов опередил защитника и лёгким касанием отправил мяч в левый нижний угол.

На 40-й минуте Николай Калинский выполнил угловой с левого фланга, Никита Каккоев пробил головой, мяч попал в Александра Трошечкина и отскочил к Виктору Александрову, который с метра не промахнулся.

На 71-й минуте Аббосбек Файзуллаев с левого фланга подал на линию вратарской, где Юлдошев в борьбе с Антоном Заболотным отправил мяч в свои ворота.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.

В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги ЦСКА трижды сыграл вничью и два раза победил. Команда из Нижнего Новгорода в последних пяти встречах РПЛ трижды выиграла и потерпела два поражения.