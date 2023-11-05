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Гурцкая: у Абаскаля каждый раз отговорки, а тренера в «Спартаке» нет. Результата, игры нет

Гурцкая: у Абаскаля каждый раз отговорки, а тренера в «Спартаке» нет. Результата, игры нет
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу защитника «Спартака» Георгия Джикии, потерявшего место в стартовом составе команды, а также оценил работу Гильермо Абаскаля у руля красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Очень люблю Георгия. Может быть, случались какие-то косяки в матчах, но, возможно, он чувствует недоверие. Такого игрока тренеру надо держать как сторонника, футболист много сделал для команды.

Если бы Абаскаль шёл на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки — судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ под руководством Абаскаля «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 встречах.

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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