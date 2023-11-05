Таранов: судя по игровому времени Писарского, переход в «Крылья Советов» мог быть ошибкой

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о форварде клуба Владимире Писарском.

«Я не могу оценивать его переход в «Крылья». Но, судя по тому, сколько он играет и насколько успешно, этот переход мог быть ошибкой. С другой стороны, я же не знаю, что происходит внутри.

В этом сезоне он забивает мало и не много играет. Сегодня забил гол, который не принёс победы. Может, в эмоциональном плане облегчение. Но победа команды важнее личных достижений. Всё это его личные амбиции», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 5 ноября, в матче 14-го тура с «Краснодаром» (1:2) нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский забил первый мяч в Российской Премьер-Лиге после смены фамилии. Ранее ворота команд РПЛ поражал Владимир Сычевой. Также сегодняшний гол Писарского стал его первым за «Крылья Советов» в рамках чемпионата России по футболу.